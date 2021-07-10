字母哥轟42分獨力難支 太陽陣地戰捕鹿再下一城

太陽前鋒奇勒傷出添憂

太陽是役有球星戴雲布克卡重拾手感，全場25投12中，其中3分12投7中，拿下全隊最高31分。而另外兩大球星基斯保羅及迪安祖艾頓分別貢獻23分及交出「雙雙」外，另一主力米卡貝捷斯亦攻下個人季後賽新高27分。

反觀公鹿除了「字母哥」貢獻42分及12個籃板外，其餘主力表現不濟，其中賀利地與米度頓表現低迷，兩人合共37次出手僅入12球合取28分。最終太陽以10分優勢再贏一場，場數拉開2：0。雙方將在香港時間下周一早上8時續戰，屆時公鹿將返主場。

值得一提的是，太陽繼首戰有後備大前鋒沙歷重創收咧外，昨第3節末段亦有另一後備大前鋒托尼爾奇勒傷退，傷勢未明，料進一步影響太陽輪換實力。

活塞前帥拉利布朗獲終身成就獎

另外，80歲名帥拉利布朗昨獲NBA頒發終身成就獎，以表揚他在籃壇的貢獻。1965年展開執教生涯的他，1988年帶領肯薩斯大學奪得NCAA總冠軍，以及於2004年率領底特律活塞贏下NBA總冠軍，是歷來唯一同時擁有NBA及NCAA冠軍頭銜的教頭。目前他仍未言休，在孟菲斯大學擔任助教。