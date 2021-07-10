巴西阿根廷美洲爭霸 尼馬美斯暫忘友情爭破各自宿命

與尼馬為敵 美斯：了解對方

美斯在巴塞隆拿成績輝煌，且六奪金球獎，但國際大賽卻三度在美洲盃，以及在2014年世界盃屈居亞軍。34歲的他今屆美洲盃續勇，獨取4球和貢獻5助攻，領軍在法定時間90分鐘取得4勝2和。巴西隊守將馬昆奴斯哥利亞說：「我們將阻止美斯首奪美洲盃。事實是我的隊友尼馬也從未在這賽事封王。他因傷錯過了兩年前在主場捧盃的機會。」

29歲的尼馬渴望贏得首個國際大賽冠軍，所以誓挫美斯：「他是我的好朋友，但我倆將在決賽交手，已成為敵人，即使平日與好友打機，你也會想打敗對方。」尼馬今屆獨取兩球和有3次助攻，助巴西隊5勝1和。他與美斯曾在國際賽交鋒4次，各贏兩次。美斯也明白硬仗當前：「我了解尼馬的實力，擁有他的巴西隊是不易應付的。」

巴西總統預測大勝5球

美斯此役若建功，便可與巴西「球王」比利以77球，並列南美洲的國際賽入球王；而阿根廷隊若第14次奪冠，便追平烏拉圭隊的紀錄。巴西隊中場卡斯米路則提醒隊友，看管美斯和其前線拍檔拿達路馬天尼斯外，還須提防對方其他世界級球員，但巴西總統博爾索納羅預測，阿根廷隊今次會重複1994年世盃外圍賽，主場淨吞哥倫比亞隊5蛋的蒙羞事蹟。