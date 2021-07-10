傑志悶和櫻花奪次名 6戰11分讚盡力 朱志光：為麾下拚勁感動

傑志昨仗對榜首的大阪櫻花，沿用基本正選陣容，主力後衛艾里奧上仗傷出未癒，由另一入籍守將羅拔圖任中堅，唐建文任右閘。櫻花昨仗正選大半隊均為主力，僅起用一對年輕中堅西尾隆矢及鳥海晃司，前鋒是跟丹恩奴域同為39歲的前日本國腳大久保嘉人。

上半場遭狂攻力保不失

傑志首循環鬥櫻花僅負1：2，但昨仗上半場被這支上季日職殿軍狂攻，半場被攻門多達12次，但在「藍鳥」密集防守下中門次數欠奉。大久保嘉人有兩次攻門，先是門前起腳被傑志門將保羅及守將夾擊下擋出，及後頭槌攻門再被保羅單手擋出，加上櫻花中場原川力直射罰球中柱彈出，半場互無紀錄。傑志上半場受壓下控球率不足三成，未有任何攻門。下半場戰况膠着，傑志及後換入艾力士，以及兩名小將鄭展龍及陳晉一最後一搏，於85分鐘有反擊機會，但前鋒安永佳於禁區邊起腳射高，4分鐘後中場基爾頓傳予丹恩奴域攻門，但旁證指越位在先，結果雙方悶和0：0。

寄望飛腳大邱失分出線

傑志最終在J組6戰3勝2和1負得11分，屈居14分不敗的櫻花排第二，成績遠超2018年首戰亞冠分組賽的6戰1勝得3分，但要爭奪東亞區5組內3隊最佳次名出線形勢上，「藍鳥」得失球差以1球不及同分的G組次名浦項制鐵，暫屈居第3，能否出線需視乎今、明兩天H及I組賽果。若今晚大阪飛腳對全北汽車，以及明晚FC大邱對FC聯合城均失分，傑志將可守住第3隊最佳次名出線，但上述兩組已鎖定首、次名，兩場或成例行公事，晉級形勢並不樂觀。

不過，傑志主教練朱志光及隊長黃洋均稱，球隊今屆賽事已盡全力。朱志光稱，能夠打和日職隊，為球員拚勁而感動：「球隊全場紀律很好，比賽過程絕對滿意。可能有負球迷期望，但我們已盡力。希望球員經過今屆、特別是小將累積落場經驗後，繼續進步。」

唐建文：證香港足球還可以

唐建文3年前隨傑志首戰亞冠，今屆6場都有參與，這名36歲港足後衛稱，汲取當年亞冠失利經驗，陣中不少球員今屆準備充足，並提及：「這兩個月香港足球新聞都不太好，在這參與賽事的球員要肩負更大責任，告訴球迷香港足球還可以，並非如大家想像般差。」他期盼球迷下季繼續入場支持：「希望下季無論什麼情况，球迷都能入場支持。若果球迷放棄支持，香港足球一定玩完。」