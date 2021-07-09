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2021年7月9日星期五
三獅決戰剋星意大利 55年來首闖大戰決賽 12碼爭議無阻修夫基備戰
丹麥憾負 小舒米高救9球超父親紀錄
傑志終極戰碰櫻花 誓取3分爭出線
捷西斯被追罰無緣決賽 尼馬批評南美足協
35歲拉莫斯落實投PSG 簽約兩年
體壇快訊：拜仁德甲揭幕戰鬥慕軍
東奧東京都場館落實閉門 緊急事態橫跨賽期 場地單車馬拉松料不受限
張家朗謝影雪首任奧運開幕持旗手
關於奧運：實踐性別平等 各團持旗手准男女各一
費達拿8強下馬 未決定征奧
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【明報專訊】（請看附圖）
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