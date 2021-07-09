東奧東京都場館落實閉門 緊急事態橫跨賽期 場地單車馬拉松料不受限

東京都疫情本周急劇升溫，前天新增920宗新染疫個案，昨日亦有896宗確診個案，日本首相菅義偉昨午宣布，除了延長沖繩縣的緊急事態宣言，亦第四度向東京都頒布緊急事態，由下周一至8月22日實施，即橫跨東奧7月23日至8月8日的賽期。緊急事態宣言之下，體育賽事需要閉門舉行，日本政府、東京都政府、國際奧委會、國際殘奧會及東奧組委隨即召開五方會議，剛抵達日本的巴赫因需要隔離，以視像形式參與會議。共同社消息稱經五方磋商後決定，東京、神奈川、千葉及埼玉賽區都要閉門作賽，日本奧運擔當大臣丸川珠代其後落實，東京都場館閉門。巴赫在會議上表示，支持一切確保東奧安全的方案。

場地單車選址伊豆 馬拉松競走北海道舉行

逾60贊助商取消東奧活動

東奧開閉幕禮、田徑、游泳、足球、籃球等多項賽事均於東京都上演，其中開閉幕禮在新國立競技場舉行，連同逾30個賽場都要改為閉門。北海道於上月20日與東京都一同解除緊急事態，這次未被納入緊急事態宣言當中，意味馬拉松及競走項目或不受影響，而公路及場地單車於富士山附近及伊豆上演，亦預料無需閉門。東奧組委今年初已宣布謝絕海外觀眾，上月再公布東奧國民入座率為場館五成及不多於1萬人，但組委主席橋本聖子稱因應疫情變化，保留閉門的可能性。

距離東奧揭幕僅餘兩周，路透社亦報道，逾60個東奧贊助商取消賽事期間的活動，包括相機品牌佳能、東京海上火災保險公司等。報道稱，多間贊助商合共付出逾30億美元（約233億港元）贊助費，亦因賽事延期多付200萬美元，但組委一直對會否閉門辦奧議而不決，所以決定自行取消相關活動。

（東京奧運）