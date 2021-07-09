傑志終極戰碰櫻花 誓取3分爭出線

港超冠軍傑志今晚6時在泰國出戰亞冠J組煞科，面對榜首大阪櫻花，是16日踢6仗賽程的最後一戰。「藍鳥」縱已鎖定小組前二，惟要爭出線必須擊敗這支上季日職殿軍，難度可想而知。主教練朱志光稱，將憑球員鬥志拚到最後。

朱志光冀麾下靠意志拚到最後

傑志於J組5戰得10分，在東亞區5組爭逐成為3隊最佳次名，惟因F組的巴吞聯昨以1：0擊敗卡雅，在最佳次名以2分超越傑志，加上「藍鳥」得失球差不及在G組已完賽、領先1分的浦項制鐵。傑志很大機會要從櫻花身上全取3分，才有望創造歷史，成為首支香港球隊闖亞冠淘汰賽。

傑志首循環以1：2反負予櫻花，加上首4場都踢足的主力中堅艾里奧上仗拉傷，今仗勢缺陣。朱志光提及是役改踢早場，料泰國天氣令麾下踢得更辛苦：「球員有疲態，但來到最後一戰已無選擇，對手是日職球隊，要取勝是不會有難度不大的答案，一切取決於球員鬥志和臨場發揮，上仗（對泰港）雖未能取勝，但有不少攻勢，球隊士氣未受影響。」

傑志隊長黃洋也稱視之如決賽：「很高興去到最後一場仍保持出線希望，無疑我們實力上或有所不及對手，但我對球隊仍然有信心，相信爭勝心會較今場對手強。」