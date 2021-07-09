三獅決戰剋星意大利 55年來首闖大戰決賽 12碼爭議無阻修夫基備戰

英格蘭隊亟欲爭取55年來首入大賽決賽，卻於30分鐘被淋下一盆冷水，丹麥隊中場丹斯加特妙射罰球，令「三獅」今屆歐國盃首次失守，可是客軍守將卡積亞在39分鐘擺烏龍，令兩軍法定時間各一言和，需加時續戰。104分鐘，史達寧博得12碼，哈利卡尼操刀被丹麥門將卡斯柏舒米高擋出，卡尼補射得手助英軍險勝2：1，隊史首闖歐國盃決賽。

史達寧博致勝12碼惹3質疑

英軍獲判爭議極刑成為賽後焦點，堅稱判決正確的史達寧表示，當時對手右腿確曾碰到其腳部，但羅馬新帥摩連奴和阿仙奴前帥雲格認為是錯判，認為失策之處是球證沒到場邊翻看錄影帶，德國隊名宿夏文更斥這是可恥判決及醜聞。惟這問題12碼或早已不應出現，事關在史達寧發動攻勢前，丹麥隊後防位置場區上出現了另一個足球，但距這足球不太遠的球證疑未為意，沒暫停比賽。此外，小舒米高在準備撲救12碼前，被現場球迷以綠色鐳射筆射眼。英足總其後被歐洲足協起訴，勢遭處罰。

連串爭議並沒影響英軍首入歐國盃決賽的氣氛，1966年世界盃冠軍功臣靴斯等多名英軍名宿均公開讚揚後輩，英國《泰晤士報》著名體育記者Henry Winter也寫道：「英格蘭隊進入決賽了——決賽！——這些都是最奇怪、最罕見和最美麗的文字。」三獅守將哈利馬古尼稱，為球隊表現自豪，現距目標只差一步，主帥修夫基亦已瞄準決賽對手：「前面是一個巨大的難關，意大利是非常優秀的球隊，狀態突出外，後防亦多戰士，而且比我們多1天休息。」兩軍在大賽曾交手4次，英軍在1980、2012年歐國盃、1990和2014年世盃失利。

千名意軍球迷決賽赴溫布萊觀戰

此外，意足總透露會有1000名意國球迷，在「旅遊泡泡」規管措施下，前往溫布萊球場觀戰決賽，他們須在踏足英國的12小時內返國，回國後亦需隔離5天。