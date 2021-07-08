亞協東南亞3分組賽取消

抽籤延期 理文晉跨區決賽機會待定

AFC稱正努力落實亞協D組主辦地區，這個印度、孟加拉及馬爾代夫球隊所屬的分組賽倘能在下月舉行，仍有望決出南亞區冠軍，這支冠軍原本連同中亞區冠軍及東亞區冠軍理文，在9月底合演跨區4強，但AFC未交代賽制。至於中亞區冠軍一席，AFC確定下月25日由烏茲別克球隊Nasaf及土庫曼球隊Ahal爭奪。

亞冠J組失分 傑志將帥信仍可出線

亞冠方面，港超冠軍傑志前晚在J組以1：1逼和泰超季軍泰港，主教練朱志光及後衛唐建文均表示，兩軍都想全取3分，各有不少反擊機會，僅未能多入一球奠勝，但相信傑志仍有力爭出線。傑志明晚面對J組榜首大阪櫻花，如以兩球或以上差距勝出，便可後上首名晉級，否則需視乎東亞區其餘4組的次名成績。G組的浦項制鐵昨晚則以1：1逼和名古屋鯨魚，最終6戰得11分，在爭奪最佳小組次名上，暫領先傑志1分。