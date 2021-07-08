阿根廷巴西決戰美洲盃 互射12碼挫哥國 美斯負傷奮戰獲讚如老馬

巴西隊球星尼馬早一日以一敵三交致勝助攻，美斯昨開賽亦有類似嘗試，只可惜拿達路馬天尼斯頂斜。兩人其後再一次合作，拿達路終把握到機會，助球隊7分鐘領先。哥倫比亞隊中場韋馬巴利奧斯、守將耶利文拿與美斯其後各有攻門擊中門框彈出。路易斯迪亞斯於61分鐘接應長傳扳平，則為哥軍逼得互射12碼機會，然而文拿、達雲臣山齊士與艾雲卡東拿射門齊被救出，令阿根廷隊在12碼贏3：2晉級。

此役火藥味亦濃，全場出現47次犯規及10張黃牌，但這不包括美斯下半場早段與敵衛法蘭法巴的碰撞。球證當時僅暫停比賽，供隊醫入場治理倒地的美斯，鏡頭在比賽後段捕捉到，美斯的左腳波襪內側足踝處滲血。

門將馬天尼斯3救極刑膺功臣

然而，這名阿根廷球王戰至加時兼射入首輪12碼，被影到鼓勵門將達米安馬天尼斯，賽後亦上載與對方擁抱的照片，又說道：「大家都知我最想為國家隊贏到錦標，但除此以外，我也很享受這45天，儘管家人未能相伴。」當地傳媒提起馬拉當拿於1990年世界盃同樣足踝受傷下繼續比賽，但阿根廷隊該屆決賽不敵前西德隊。

基沙文涉種族歧視 贊助商終止合作

阿根廷隊將在3日後與巴西隊第113次對陣，馬拉簡拿球場賽前重鋪草地，料有利雙方進攻發揮。美斯完成美洲盃決賽後，料亦會處理球會合約問題。已回復自由身一星期的他，據報如續約但不減薪，巴塞隆拿便需出售更多球員，以滿足西甲薪酬上限條例，否則無法為阿古路等4名新兵註冊。

其球會隊友基沙文及奧士文尼迪比利，亦因為兩年前一段影片近日被公開，揭發他們對日本酒店職員種族歧視，需要公開道歉。然而，巴塞的主贊助商日本樂天已向會方投訴，敦促官方回應。基沙文的個人贊助商科樂美（Konami），更終止一項遊戲代言合作。