變革換收成 意軍屠牛闖決賽 四闖決賽盼凱旋 文仙尼嘆3年前無人敢信

意大利隊面對屬當今傳控足球表表者的西班牙隊陷於苦戰，卻在60分鐘的一次突擊，憑前鋒費達歷高基艾沙左路妙射開紀錄，之後後備上陣的敵鋒艾華路莫拉達，則在80分鐘與丹尼爾奧莫撞牆後，單刀射近柱得手扳平，惟上述兩人加時未有進帳，更在互射12碼一起宴客，令意軍以4：2勝出，繼2012年歐國盃後再闖決賽，將在香港時間下周一凌晨再臨溫布萊爭標。

極刑制勝 爭53年來首冠

意軍第4次勇闖歐國盃決賽，將鬥丹麥隊及英格蘭隊今晨的勝方，這亦成為2018年5月接掌的文仙尼首個收成期。他當年上任後便聲言，要率領這支無緣2018年世界盃的傳統球隊，「先贏歐國盃，之後是世界盃」，中場貝拿迪斯治賽後向文仙尼致意：「國家隊現與夢想只有一步之遙。3年前，只得他有這信念。」文仙尼說：「與之前順利晉級的比賽相比，己隊此役吃盡苦頭。這就是為什麼過去3年，與我們一起努力的所有職球員都值得嘉許。之前幾乎沒有人相信我們能辦到。我們為過去幾周，在各地一直關注我們的意大利球迷感到開心。」

基艾沙建功複製父親軌迹

意軍中場佐真奴費路射入最後極刑奠勝，他總結此役「必須不斷拚命奔跑，與隊友甘苦與共並一直堅持，直至取勝為止」，其7次攔截打破今屆單場紀錄，有望與左閘艾馬臣柏美尼繼協助車路士贏得歐聯冠軍後，再揚威歐國盃。費達歷高基艾沙則為能重複其父基艾沙在1996年一屆比賽，在晏菲路球場射破捷克隊的事蹟而榮幸，又提及即使隊友文路爾盧卡迪利在互射12碼首輪宴客，但「每個球員仍深信可過關」。追平名將保方17次歐國盃上陣隊史的中堅邦路斯亦非常感觸：「這是我軍連續33場不敗走勢中，最難應付的一仗，但也是最難得的勝利也最享受。我們展示了熾熱的奮戰之心和不屈不撓。」