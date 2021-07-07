三獅蘇醒誓除丹麥 忌重蹈世盃覆轍 卡尼冀「最後主場」封王

兩軍去年尾的歐洲國家聯賽被編入同組，最終丹麥主、客兩場都保持清白，作客更憑基斯甸艾歷臣的12碼贏出。該仗轉捩點，是哈利馬古尼上半場控波甩腳後飛剷領紅，這名英軍守將回憶道：「我記得之前一仗對比利時隊踢足，之後對丹麥隊的球感不太好。人總會犯錯，幸其後已調整過來。」

馬古尼籲汲取教訓 進攻單調成隱憂

重新振作是英格蘭隊近年大賽的主調，自1966年主辦世盃奪冠後，「三獅」便未曾打入國際大賽決賽，上一次主辦歐國盃則是1996年，在4強因現任主帥修夫基互射12碼宴客而不敵德國隊，距今25年。卡尼提到要把握在溫布萊出戰大賽的機會：「對我和其他資深球員來說，這或是最後替英軍主場踢大賽的機會。總會幻想在決賽捧盃，但不會忘記在俄羅斯（上屆世盃）的教訓，美好轉眼即逝。」

英軍3年前世界盃4強，爆冷加時反負克羅地亞隊，料最少6將與當年該仗同樣擔正。對此，馬古尼相信隊友們會汲取當日教訓：「我們對丹麥的信心，會比對克軍大，始終當年是我們相隔多年再爭入決賽。」

英軍今屆歐國盃在修夫基領軍下，5戰零失球，但7.4次場均射門卻排24隊之中的尾三，8個入球中，有5個來自接應死球或傳中頭槌頂入，進攻上仍如上屆世盃般單調，面對排出三中堅的客軍，或難如上仗對烏克蘭隊般予取予攜。

基斯坦臣賀積查治「熟路」嚴防卡尼

至於缺少艾歷臣的丹麥隊，進入淘汰賽後終摸索到最佳陣容，力爭繼1992年爆冷染指錦標後，重返決賽。在英超效力的中堅安達斯基斯坦臣與中場賀積查治均知己知彼，基斯坦臣稱：「大家已有概念怎樣防守卡尼，賀積查治可分享這一點。以整體實力而言，我不認為對手明顯佔優。」

英聯賽新季入座料不再設限

另外，英國將在本月中撤銷大部分防疫措施，英格蘭、蘇格蘭等地聯賽新季球場入座率料不再設上限。本周在溫布萊舉行的歐國盃4強及決賽則維持75%入座上限。卡尼明仗亦會代表英格蘭送上簽名球衣，祝願早前比賽心臟病發暈倒的熱刺前隊友艾歷臣早日康復。

■今日賽程：英格蘭vs.丹麥（明晨03：00）／now616/618台直播