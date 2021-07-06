決戰公鹿考驗主帥戰術配置 太陽穩定有利爭隊史首冠

字母哥有望首戰復出

上季NBA在疫下至10月完季，今季即使延至12月展開，仍是史上最短休季的一屆，結果各隊主力傷患問題明顯更多，季後賽16隊過半都曾經歷主力受傷的困局。當中較幸運的或是太陽，除了基斯保羅（CP3）在西決曾染疫避戰兩仗及右手微傷外，另一球星戴雲布克卡亦「只」曾鼻骨受傷，而公鹿則在東決時有「字母哥」安迪度高安普左膝受傷，但幸傷勢不重，近日已復操，有望趕及明仗復出。

兩主帥相近擅陣地戰

傷病比別人少，只能講運氣，但能殺入總決賽，實力仍是最重要因素。作為馬刺迷，眼見兩位師承普波域治的主帥格外有親切感，太陽教頭蒙迪威廉斯亦曾透露，自己時常請教普帥，公鹿的貝頓賀沙，更是普帥昔日好拍檔，在馬刺任首席助教長達17年，隨隊4奪總冠軍。因此，兩人教出來的體系頗為相似，其中太陽有中鋒迪安祖艾頓下，配合後衛布克卡及CP3，三人定位明確，與近年講求角色多元的聯盟生態背道而馳，走的是「Old School」陣地戰5人分工的打法，加上3人能力均屬頂級，即使面對如快艇這樣效率高的小球陣容，亦證明不落下風。

公鹿宜小球跑轟制勝

同樣地，公鹿在中鋒布克盧卡斯擔正時，陣地戰效果亦雷同，惟以字母哥不濟的射術而言，打小球跑轟會更有效率，若他披甲，貝帥應更多利用小球陣的優勢，避免陣地戰被「格食格」。惟從兩軍整體穩定度而言，太陽會是筆者的冠軍之選。

文：TD