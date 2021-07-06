當錫領斯國男籃首戰東奧 捷德意奪餘下3席 八村壘任日奧運持旗手

盧卡當錫昨全場貢獻31分、11個籃板及13次助攻的「三雙」表現，率領斯洛文尼亞隊擊敗有NBA星將沙邦尼斯及華倫斯安拿斯助陣的立陶宛隊，不但令對方由前蘇聯獨立後，自1992年起連續參戰7屆奧運後「斷纜」，亦是斯洛文尼亞隊由前南斯拉夫獨立後，成軍以來首次踏上奧運舞台。

身處維多利亞區的捷克隊，繼4強爆冷淘汰加拿大隊後，昨於決賽以97：72大勝希臘隊，亦是該隊由前捷克斯洛伐克獨立後，隊史首闖奧運。而德國隊在史普利特區決賽以75：64力克巴西隊出線；意大利隊則在貝爾格萊德區決賽以102：95擊敗有應屆NBA最有價值球員（MVP）約基治缺陣的塞爾維亞隊，取得東奧入場券。

東奧男籃分組賽席位塵埃落定，捷克隊身處A組，繼上屆世界盃後再遇奪標大熱美國隊。斯洛文尼亞隊則在C組與東道主日本隊及另一爭標熱門西班牙隊同組。至於德、意被編入B組，同組亦有「黑馬」澳洲隊。

日女水槍澆熄火炬不果被捕

另外，效力NBA華盛頓巫師的日本男籃主將八村壘，昨落實與女子摔跤旗選手須崎優衣，出任東奧開幕禮日本代表團持旗手。

至於東奧聖火傳遞前晚在日本水戶市進行時發生小插曲，一名53歲女子多次嘗試以水槍澆熄奧運火炬不果，其後被警方以暴力妨礙他人工作罪名拘捕。