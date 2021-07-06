意軍劍指決賽 狂牛冀成攔路虎 「西式控球」成效存疑 安歷基無視批評誓雪前恥

西班牙隊在2008至12年間，奪得兩屆歐國盃和一屆世界盃冠軍後，2014及18年兩屆世盃卻分別在分組賽和16強止步，2016年歐國盃則吞意大利隊兩蛋出局，連番早段「畢業」證明鬥牛兵的控球踢法已被洞悉，人腳亦明顯不如當年。於是在3年前改由安歷基執教，在踢法上理應較之前直接，但仍積重難返，如今屆首戰瑞典隊雖有75%控球率，以及破紀錄的852次傳球，卻只能打和0：0；次仗也在類似中看不中用的情况下，與波蘭隊各一言和，至最後一場分組賽「焗攻」下，才贈斯洛伐克隊5蛋，驚險以次名出線。

卡比路：快速進攻成致勝關鍵

連同在16強和8強需苦戰至加時，險勝克羅地亞隊和瑞士隊在內，西班牙隊共入12球、39次攻門中框、140次傳中、218次搶截，41個角球，平均控球率67%和平均傳球到位率89.4%，均是各隊之冠，卻表現仍為外界詬病。意大利籍名帥卡比路便獻計：「西班牙隊控球技術一流，但行軍太慢，令人昏昏欲睡。意大利隊搶到球時，可利用速度，立即重新開始進攻，便有望破門。」

意軍前鋒費達歷高基艾沙亦說：「前面是場硬仗。兩軍都擅控球打法，不同之處是西班牙隊利用控球來控制戰局和對手，我們則侵略性較強，目標是爭取入球。」

狂牛兵籲防佐真奴

在西班牙隊球員眼中，危險的人物或是意軍中場佐真奴費路。與佐真奴是車路士隊友的西班牙隊右閘艾斯派古達說：「他已證明是意軍的關鍵人物。他擅控球和控制比賽節奏，若我們能破壞他的踢法，便可提升晉身決賽的機會。」

坦言最後一次出席歐國盃的隊長布斯基斯亦相信，控制大局的方法就是阻止佐真奴、中場華拉堤及前鋒恩斯治尼用球。惟主帥安歷基卻信心十足：「我以往曾時常表明，西班牙隊是8支奪標熱門之一，現已入4強，不想入決賽是荒謬的。這就是我們的目標。」

■今日賽程：意大利vs.西班牙（明晨03：00）—— now616/618台直播