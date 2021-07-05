外隊抵日添染疫個案 塞爾維亞艇手確診 同行者隔離

東奧組委擬將四成賽事改閉門

塞爾維亞賽艇隊一行5人前晚抵達日本羽田機場，日本厚生勞動省昨日獲悉其中一名運動員確診。早於上月19日，烏干達隊抵埗時確診變種病毒，代表團其餘成員由專車接往市區，措施惹來批評。組委這次安排塞爾維亞隊其餘成員即時隔離，未有與接待的南礪市政府職員接觸。

東京都前天新增逾700宗確診，昨日公布有518宗新個案，共同社稱日本政府考慮東奧期間，維持防止疫情蔓延的重點措施。對於東京都知事小池百合子上周呼籲，東奧組委應考慮賽事閉門，共同社引述消息稱，組委或將部分場館減至最多5000名觀眾，40%賽事或會完全閉門作賽，有別於上月公布的五成入座率及不多於1萬人。

IOC回應訴求 放寬運動員言論限制

另外，國際奧委會（IOC）昨表示自上月起，諮詢3500名來自185個地區的運動員，決定回應訴求放寬部分運動員守則，讓運動員在混合採訪區、主新聞中心、記者會等場合，可以發表沒有針對損害別人尊嚴的抗議言論，相關言論須符合法律及奧林匹克價值。英國廣播公司解讀新例，認為運動員可於比賽前單膝跪，以示支持黑人平權。