米度頓扛起公鹿闖總決 擒鷹寫近半世紀最佳 字母哥勢復出鬥太陽爭霸

鷹隊主將崔爾楊格足踝傷癒趕及上陣，但3分球6射全炒，全場僅得14分，最終這支主隊最多落後22分下以11分之差告負，今季神奇之旅告終。公鹿則繼1971及1974年在渣巴領銜後，再次殺入總決賽，與對手鳳凰城太陽同樣第3次躋身總決賽。

改善防守修成正果 隊史第3次東岸封王

米度頓是役攻入全場最高的32分，其中23分來自第3節。下月將滿30歲的他於2013年由底特律活塞加盟公鹿，是陣中效力最長時間的球員，這名老臣子稱：「這是漫長的旅程，但也是美好、值得的旅程。還記得初來報到，首季只得15勝（67負，公鹿當季排東岸包尾），到過去兩季只差一點。」多名隊友賽後湧入場中與他相擁慶祝，交出27分兼準三雙的後衛賀利地亦大讚道：「他把責任都扛在身上，我們都騎在他的肩上入季後賽。」

公鹿之前兩季取得東岸頭號種子身分，但出戰季後賽均爆冷出局，今季銳意加強防守，分別簽下賀利地、PJ德加及樸迪斯。球隊上圈淘汰大熱門布魯克林籃網的關鍵，正是有效壓抑對方主將杜蘭特得分。儘管美國博彩賠率顯示，總決賽以太陽暫時佔先，但多間美媒稱假如東決要戰至第7場，受膝傷影響的「字母哥」可披甲，意味他有望在總決賽上陣。

CP3把握休息為手掌養傷

公鹿主帥貝頓賀沙亦表示，這名希臘隊大前鋒昨日復操，料有助在內線與布克盧比斯對抗太陽星級中鋒迪安祖艾頓；賀利地等則要應付基斯保羅（CP3）及戴雲布克卡領銜的太陽後場進攻。CP3昨披露，近數周一直帶右手手掌傷患上陣，但西岸決賽較早完結，有利他康復。洛杉磯快艇後衛比維利在西決第6戰推跌他，該仗被逐後再被賽會加罰下季需先停賽1場。

（NBA消息）