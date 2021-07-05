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2021年7月5日星期一
三獅連闖兩大賽4強 7場不失寫歷史 卡尼吸世盃教訓迎丹麥
丹麥挫捷克 繼92童話後再闖關 主帥：艾歷臣是功臣
美斯傳射領阿根廷炒厄國晉4強 烏拉圭射輸12碼出局
費達拿溫網闖16強 ATP累積1250勝
韋少奧地利站輕鬆封王 黑帝梗頸四無緣頒獎台
足壇快遞：韋拉接掌水晶宮
電視精選
米度頓扛起公鹿闖總決 擒鷹寫近半世紀最佳 字母哥勢復出鬥太陽爭霸
季內先後效力兩軍 太陽後備兵穩奪指環
外隊抵日添染疫個案 塞爾維亞艇手確診 同行者隔離
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【明報專訊】（請看附圖）
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