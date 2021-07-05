丹麥挫捷克 繼92童話後再闖關 主帥：艾歷臣是功臣

丹麥隊中場湯馬士迪蘭尼及前鋒多爾貝治，先後於5和42分鐘頭頂腳踢得手，以2：1挫有鋒將柏德列舒希克在49分鐘建功的捷克隊，歷來3次在歐國盃交手首勝，舒希克與葡萄牙隊的基斯坦奴朗拿度以5球領前射手榜。賀文特說：「我每天仍在掛念基斯甸艾歷臣，他像一直在隊中。很高興他仍活着，我們一直把他放在心裏，直到這場比賽及前往溫布萊比賽。我們並非一夜之間建立這成績，他是球隊今屆成就的重要部分。」

當選此役最佳球員的迪蘭尼稱：「艾歷臣說他為我們感到自豪，讓他自豪最令我高興，前往溫布萊將是一段多麼美妙的旅程。」艾歷臣近日被小球迷在丹麥一沙灘「野生捕獲」，合照時笑容可掬，是他自出院後首次露面。

意軍蘇拿長唞 球會欲借國米後衛

另外，意大利隊前天打入4強，左閘史賓亞蘇拿證實跟腱斷裂，需施手術及缺陣4個月，其母會羅馬傳言欲借國際米蘭的費達歷高迪馬高作替補，而已回復自由身的守將基亞連尼，據報日內與祖雲達斯續約1年。西班牙隊則有沙拉比亞鼠蹊受傷，或與中堅拿樸迪一起無緣在4強碰意軍。