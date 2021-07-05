三獅連闖兩大賽4強 7場不失寫歷史 卡尼吸世盃教訓迎丹麥

英格蘭隊昨晨在羅馬開賽僅3分鐘32秒，便憑前鋒哈利卡利接應史達寧直線傳送，取得17年來球隊於歐國盃的最快入球。換邊後5分鐘內，英軍左閘勞基梳爾接連左路傳中，助守將哈利馬古尼及卡尼頭槌破網，後備上陣的中場佐敦軒達臣則於63分鐘，接應美臣蒙特開出角球頂入個人首個國際賽入球，使烏克蘭隊淨吞4蛋。

卡尼平隊史大賽入球紀錄 將鬥丹麥 稱「會是硬仗」

卡尼近兩仗獨取3球，連同2018年世界盃，累計9球追平英軍名宿舒利亞的國際大賽入球總數，只少隊史紀錄保持者連尼加1球，有望下仗對丹麥隊時創紀錄。他說：「入球固然好，但最重要是幫助球隊。我們是大熱，一直飽受壓力，但再次不失球，而且入4球，是完美的一夜。我們都知道2018年世盃出局有多痛，但這次我有信心球隊能繼續走下去。」惟他相信丹麥隊絕非善類：「這是一支優秀球隊，去年在歐洲國家聯賽兩度與我們交鋒1勝1和，其中一次更凱旋，今屆首戰敗陣後表現亦脫胎換骨。前面會是一場硬仗，我們須力求做好本分，但若能做到100%，將有一個很好的坐亞望冠機會。」

25年來首躋身歐國盃4強

英軍相隔25年重返歐國盃4強，主帥修夫基成為1966世盃和1968年歐國盃（只有4隊參賽）的藍西後，第2個連續在兩個國際大賽躋身4強的三獅主帥。球隊賽前有4名球員有黃牌在身，昨仗調動令他們4強不至於停賽，為修夫基帶來好評，他說：「保護球員是必須的，要適時讓他們唞唞氣，亦要平衡球員免被侵犯或領黃。」他又表示4強回到主場，希望球隊多走兩步，在國民面前捧盃。

此外，勞基梳爾今屆已獻3次助攻，一直抨擊他的羅馬新帥摩連奴賽後表示，「他的表現一場比一場好」，又認為穩固的英軍後防及中場，將可阻止丹麥隊進攻，4名富創造力的中前場球員則可成爭勝關鍵。