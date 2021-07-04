陳仲泓跨過傷患首征奧 拒言棄嘆失而復得

30歲之齡首亮相冀問心無愧

競走港隊一姐程小雅藉排名入圍，騰出外卡予田徑男將征奧，最終落在積分賽最佳的陳仲泓手上。他成為港隊首名奧運跨欄男將，一個月後出戰110米跨欄，笑言感到不知所措：「原本我與教練打定輸數，年初受傷，之後又因疫情無法出征搶分。看到社交網說我入奧，還問教練發生什麼事。最興奮是還了教練的一個心願，還有家人與女友放手讓我追夢，在我受傷心灰時鼓勵我。」

他早於2015年首破香港紀錄，2017年才投入全職訓練。這次「爆冷」入奧，他承認是第一次，也很大機會是最後一次：「原本目標已放在全運，現在能出戰最大舞台，只想全力跑出一槍問心無愧的成績。」

泳將卓銘浩無緣入奧

而泳隊昨確認未有港將藉B標入奧，男將卓銘浩的200米自由泳，原本與直入東奧的A標只差0.44秒，最終好夢落空。扣除陳浩輝因居港未滿7年，失去射擊項目資格，港隊暫奪45張入場券，料最終有44人出征東京。