東京都知事認奧運或閉門 連續4日逾650確診 世衛籲謹慎防疫

東京都知事小池百合子上月因過勞入院，前晚主持自病癒後首次例行會議，強調自己出院時檢測陰性，並非因染疫而入院。當天新增660宗新冠病毒感染個案，她康復後即要面對疫情反彈的質疑聲，表示東奧組委有必要重新考慮入場措施，又稱「現在沒什麼比控制疫情更重要」。東京都自上月解除緊急事態後，組委宣布比賽入座率為場館五成，以及不多於1萬人。不過，當地一連4天確診個案突破650宗，昨日更新增716人染疫，組委主席橋本聖子近日亦多次強調，閉門辦賽一直是其中一個方案。

巴赫本周抵日研入座安排

歐洲國家盃近日有多國球迷觀戰後確診，世界衛生組織（WHO）官員上周四表示，不排除歐國盃會成為「超級傳播者」。路透社昨亦報道，WHO流行病學家范克爾克霍夫促請國際奧委會謹慎防疫，各國要以減低危機為前提。共同社引述日本官員消息，組委會待國際奧委會主席巴赫周四抵達日本，再召開五方會議研究是否將東奧改為閉門。而針對疫情再次反彈，日本女作家落合惠子與多名學者發起聯署，批評政府未兌現舉辦安全奧運的口號，要求立即終止籌備，聯署短短兩天已有逾33萬人簽署。

昨倒數20天 33萬人聯署促停辦

各地代表團近日陸續入境日本，內閣官房前天表示單日有逾100人抵埗，包括德國、希臘及美國隊的拳擊及賽艇運動員，未有人確診，預計今日累計會有400人入境。因應烏干達隊上月抵埗時有人驗出變種病毒，但同行者乘專車抵達市區，組委已修訂防疫措施，若集訓地出現確診者，密切接觸者須即時隔離。