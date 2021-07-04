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2021年7月4日星期日
意軍闖4強鬥牛求復仇 文仙尼領軍挫比國添紀錄 西班牙苦勝10人瑞士
迪布尼負傷上陣嘆盡力 明年世盃捲土重來
梅利出局寫16年來最差 嘆前功盡廢恐掛拍
森巴兵險勝智利闖4強 主耶穌起飛腳踢對手領紅
咸美頓年薪4.3億續約平治兩年 奧地利站第4起步
體壇快訊：葉梓豐錦標賽摘年內第3冠
電視精選
東京都知事認奧運或閉門 連續4日逾650確診 世衛籲謹慎防疫
陳仲泓跨過傷患首征奧 拒言棄嘆失而復得
傑志險勝續居次 丹恩極刑挫廣州隊續寫紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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