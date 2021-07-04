森巴兵險勝智利闖4強 主耶穌起飛腳踢對手領紅

4強鬥秘魯爭入決賽

主場出擊的巴西隊與智利隊半場互交白卷，後備入替的盧卡斯柏基達於46分鐘為「森巴軍團」開紀錄，但隊友捷西斯2分鐘後犯下大錯。當時烏真里奧文拿欲以頭槌接應傳球，捷西斯施展跆拳道式「飛腳」阻止，踢中文拿的右臉及右肩。文拿倒地後狀甚痛苦，球證立即出示紅牌，捷西斯亦沒抗議。巴西最終力保不失，小勝1：0晉4強。

捷西斯賽後於社交平台撰文承認犯錯，稱已和文拿對話，得悉他無大礙後鬆一口氣。捷西斯亦向隊友致歉，表示自己一時鹵莽令球隊處劣勢。巴西隊距衛冕再近一步，4強與秘魯隊合演上屆決賽翻版，但捷西斯無緣在此大戰披甲。秘魯隊昨亦戰畢8強，雖在法定時間被巴拉圭隊逼和3：3，但互射12碼階段以4：3險勝。

阿根廷隊今早與厄瓜多爾隊合演另一場8強，已回復自由身的球王美斯與巴塞隆拿續約一事未有進展。西班牙電台記者Victor Navarro報道，巴塞多名球星已拒絕減薪，以騰出薪酬限制空間讓美斯續約。