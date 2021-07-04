迪布尼負傷上陣嘆盡力 明年世盃捲土重來

足踝韌帶撕裂 「上陣如奇蹟」

中場大腦奇雲迪布尼昨晨奇蹟正選，比利時隊雖有盧卡古極刑中鵠，改寫歐國盃隊史入球紀錄，但這支世界一哥仍以1：2見負。迪布尼賽前在歐聯決賽面部受傷，上月初接受手術，在次輪分組賽復出至今，上陣4仗交出1入球2助攻，但16強再傷足踝韌帶撕裂。他昨「頂硬上」仍未能改寫戰局，為此慨嘆道：「過去數周實在難捱，能上場已是奇蹟，但我覺得有責任為國家出戰，可惜未能貢獻更多，但我們已盡一切努力，戰鬥到最後，只是敗予一支頂級球隊。」

馬天尼斯撐麾下拒談去向

迪布尼上周三踏入30歲，與昨因傷缺的夏薩特同齡，維頓漢及梅尼亞已分別34及29歲，盧卡古在下屆歐國盃則滿31歲。對於黃金一代未能捧盃，迪布尼稱：「今屆我們遭遇太多傷患，但我們會在世界盃贏回來。不過，我的當務之急是要盡快養傷，然後繼續為國家隊付出所有。」

比利時隊教練馬天尼斯的帥位問題，亦成為昨日賽後焦點，但47歲的他稱：「球員沒犯錯，錯的或者是我，但現在只想檢討今屆表現，不會猜測其他事。」他去年與球隊續約，料最少領軍至明年底的卡塔爾世界盃。