意軍闖4強鬥牛求復仇 文仙尼領軍挫比國添紀錄 西班牙苦勝10人瑞士

意大利隊挾12連勝面對世界排名第一的比利時隊，雖有中堅邦路斯越位「食詐糊」，但尼高路巴列拿和恩斯治尼各建一功，以2：1擊敗有盧卡古極刑中鵠的「歐洲紅魔」，締13場連勝兼32場不敗。意軍在歐國盃外圍賽及決賽周近15場全勝，超越德國隊的14場紀錄，決賽周五連勝則追平法國隊、荷蘭隊及捷克隊的紀錄。意軍隊長基亞連尼傷癒領軍保勝局，德國隊名宿「小豬」舒韋恩史迪加不禁讚歎：「邦路斯和基亞連尼是當今最佳中堅組合。」邦路斯亦收穫第100頂「喼帽」，為隊史第8人達此里程碑。

史賓亞蘇拿重創 意軍添憂

恩斯治尼射入意軍在文仙尼麾下第90球，令此56歲教頭進佔隊史領軍入球榜第4位。不過，將帥慶祝晉級的同時，進軍決賽之路亦現隱憂。主力左閘史賓亞蘇拿昨仗傷出，由擔架抬走時激動落淚，悲情告別今屆歐國盃。他即晚被送返所屬球會羅馬，據報阿基里斯腱重創，料休養4至6個月。文仙尼盛讚這名28歲守將是今屆最佳球員之一，恩斯治尼則稱要為對方殺入決賽。

西蒙兩救極刑膺最佳吐烏氣

意軍力爭相隔53年重奪王座，下一步需擊敗老對手西班牙隊。「鬥牛兵」昨於8強法定時間與10人應戰的瑞士隊賽和1：1，戰至互射極刑階段以3：1險勝。門將烏尼西蒙上仗16強接應回傳「漏油」累球隊失守，昨一吐烏氣於決勝階段撲出兩球12碼，賽後當選最佳球員（MOTM）。瑞士隊早段有費奧拿被逐，但靠恩尼森馬屢救險球，將賽事逼入加時，烏尼西蒙稱森馬才是最佳球員，但西班牙隊主帥安歷基稱：「大家都說12碼如買彩票，事實是靠身體質素、抗壓能力和守門員技術，我對西蒙充滿信心。」

西班牙隊歷屆三度封王，和今屆16強出局的德國隊並列奪冠最多球隊，如今距離獨攬紀錄再近一步，安歷基表示：「從一開始，我已說我們是8支捧盃熱門之一，如今打入4強，證明我沒誇大。」意、西大戰將在香港時間周三凌晨，移師英國溫布萊球場爭入決賽。