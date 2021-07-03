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2021年7月3日星期六
三獅劍指4強誓除烏 基亞利殊獲撐正選認競爭大 讚卡尼最佳隊友
舒希克乘勇領捷克追擊丹麥
伍家朗把握黃金期 東奧誓闖8強 港羽4將月中赴日備戰 田徑程小雅陳仲泓奪兩入場券
中國男籃外圍賽包尾出局 37年首緣盡奧運
FIFA疫下破例 東奧足球名單上限增至22人
拉莫斯勢投PSG 簽約兩年
艾莎蘭卡溫網出局 費達拿麥維迪夫過關
疫下港超新季添變數 傳再有球隊擬退出 貝鈞奇承諾續辦
傑志誓再挫廣州隊 朱志光續輪換 冀麾下改善把握力
體壇快訊：卡雲迪殊環法累積32勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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