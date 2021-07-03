疫下港超新季添變數 傳再有球隊擬退出 貝鈞奇承諾續辦

足總上周五舉行換屆選舉，5名任期4年的新任董事包括黃俊雄、王紹基、胡偉民、陳曉峰及連任的曾王婉琪，昨早出席會議宣誓，會長霍震霆亦有現身。

或復辦銀牌 未探討大灣區聯賽

欠薪問題嚴重的愉園前日宣布退出港超，盛傳或再有球隊退出，足總主席貝鈞奇承認未能確定下季參賽隊數，曾接觸港甲球隊升超意願，但無人問津，不過承諾一定續辦港超：「足總是組織者，不是營運球會機構，不能幫球隊解決財困。但目前為止未衰到要考慮取消港超，至少有6隊都在組軍。」身兼愉園體育會主席的他透露，曾聯絡愉園足球部班主陳志實，對方承諾會處理欠薪，只是目前因疫情而影響資金周轉。

貝鈞奇續稱，因應隊數減少，下季賽制勢改動，或復辦高級組銀牌賽，將於本月中再開董事會及港超會商討。前任主席梁孔德曾提倡大灣區聯賽，貝也稱是出路之一，但承認目前氣氛及成熟程度不足以探討：「不能夠一廂情願，還涉及廣東省體育政策。」

此外，足總不少員工剛於周三完約，未知能否續約，傳有身兼多職的資深員工，以及足總足球訓練中心的營運經理等都不獲續約，引起足總內部士氣低落。

足總人手短缺 袁文川否認士氣低落

上任兩個月的足總行政總裁譚秋朗昨接受查詢時則否認，僅稱「完全沒有大變動」。總幹事袁文川解釋，去年7月起足總已有不少人事變動，承認人手「極度欠缺」，有員工更兼顧3人工作，但稱補充人手需時，內部士氣亦「看不到有什麼問題」：「足總未來人事架構可能有新想法，如職位調動或改組，我們已聘請顧問公司研究，預計8月中收到報告。」

（足總消息）