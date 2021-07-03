伍家朗把握黃金期 東奧誓闖8強 港羽4將月中赴日備戰 田徑程小雅陳仲泓奪兩入場券

東奧羽毛球賽本月24日展開，港隊17日出發東京；伍家朗挾男單8號種子身分出擊，首度征奧的張雁宜入圍女單，前兩屆參戰女雙的謝影雪與鄧俊文出戰混雙。家朗上屆以22歲之齡首戰奧運，於男單16強止步，自言今屆心態更進取：「上屆打到什麼階段都覺得賺了，今屆8強是最低要求。下屆即使再入圍，自己或已過黃金年齡。」他自2019年起獲前國手杜鵬宇來港指導，後者疫情下曾返內地，今年4月歸隊助家朗最後備戰。家朗自覺在對方指導下，比賽時更穩定。總教練何一鳴亦稱，訓練細節反映愛徒心態成熟，冀再以訓練數據助他增強自信。

留日半年特訓 程小雅堅持11年圓夢

田徑隊亦傳喜訊，港競走一姐程小雅落實出戰東奧女子20公里項目，與憑外卡入圍男子110米跨欄的陳仲泓，分別成為所屬專項的港隊征奧第一人，令今屆代表團入場券增至46張。程小雅疫下留守日本特訓逾半年，昨受訪時感嘆，終達成11年前定下的目標。她又稱，在日本經歷地獄式訓練，每天都叫自己「頂住」，但亦令自己更成熟和堅強。她續留守仙台備戰，下月6日於北海道作賽；陳仲泓則身處香港，下月3日於東京新國立競技場出戰男子110米跨欄初賽。