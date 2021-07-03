三獅劍指4強誓除烏 基亞利殊獲撐正選認競爭大 讚卡尼最佳隊友

基亞利殊今屆分組賽首戰挫克羅地亞隊時被棄用，次仗後備上陣只能助英格蘭隊與蘇格蘭隊互交白卷，及至第3場迎戰捷克隊終首任正選下，助攻史達寧一箭定江山，而16強淘汰德國隊一仗，他雖再以後備身分登場，但上陣短短21分鐘，便先獻關鍵傳送打開紀錄，後又助攻哈利卡尼，為球隊鎖定2：0勝局。由於表現出眾，故此各界相信，若25歲的他對烏克蘭隊時復任正選，勢可提升英軍自1996年一屆賽事後，再次闖入4強的機會。

修夫基信卡尼開齋減壓

這名阿士東維拉球星卻坦言擔正不易：「我必須現實一點，特別是在我這個位置上。隊中有另外5人的功能與我無異。大家都有表現。那不是自大，而是事實。」他又稱讚卡尼道：「無人可以懷疑卡尼的能力。他是我合作過最佳的球員。他將可刷新英超入球紀錄。」卡尼目前在英超累計入166球，落後以260球暫列英超入球王的舒利亞94球。

惟修夫基表達了對卡尼的同情：「擔任正前鋒須抵受巨大壓力，因這位置總被寄予厚望。因此卡尼上仗開齋是很重要的。毫無疑問，他已放下心頭大石，會因此而笑容滿面。」英軍此役最大問題，或是守將哈利馬古尼、中場加雲菲臘斯、迪格蘭賴斯及菲爾科頓若再領黃，下仗便需停賽，而羅馬新帥摩連奴則獻計，稱今仗英軍宜收起上述部分球員，改用中場佐敦軒達臣和中堅泰朗明斯等。

31歲卻奧斯退出德國隊

由耶莫蘭高及辛真高領軍的烏克蘭隊，曾與英軍交手7次，成績是1勝2和4負，但繼教練舒夫真高日前強調毋懼強敵後，後衛馬維恩高亦稱：「英軍顯然是爭標熱門，球員水平很高，故此己隊將會很艱難。但我們相信來到這階段，什麼事情都會發生。」

另外，卻奧斯昨宣布退出德國隊，以便集中精神在皇家馬德里的比賽。這名31歲中場於2010年首次在國際賽上陣，披甲106次攻入17球及交出19次助攻，亦是2014年世界盃冠軍功臣之一。

■今日賽程：捷克vs.丹麥*（明晨00：00）、烏克蘭vs.英格蘭（明晨03：00）、now616/618台直播 *ViuTV99台同步直播