東京再爆疫 或東奧前頒緊急事態

東京都上月20日解除緊急事態，但確診數字急增，防疫專家組織更擔心Delta變種病毒會令疫情蔓延。共同社前晚隨即報道，日本政府考慮延長東京都及附近3個縣的防疫措施，有官員估計當局會在下周再次頒布緊急事態，意味東奧於7月23日揭幕時或需閉門。

日本公明黨主席山口那津男前天促請政府將東奧改為閉門，首相菅義偉前日先是承認，東京都感染人數有上升趨勢，昨再回應閉門訴求：「我之前已說過，東奧有可能不容許觀眾，國民安全一直是我們的前提。」東奧組委主席橋本聖子早前公布，東奧入座率上限五成，每節賽事不多於1萬人入場，但不排除因應疫情而改為閉門。

繼朝鮮隊退出東京奧運，島國薩摩亞昨亦證實3名舉重隊成員不會出征，但身處外地集訓的其他選手可以成行，征奧後需返回所屬基地，不能回國。

美媒批防疫措施阻新聞自由

另外，東奧主新聞中心（MPC）昨啟用，外地記者在奧運將被嚴限活動範圍。逾10間美媒去信東奧組委，包括美聯社、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等，質疑此舉妨礙新聞自由，要求與本土記者看齊，包括佩戴口罩及保持社交距離之下，可以維持正常採訪。