堅持16年 CP3首闖總決 36歲轟41分寫里程碑 讚布克卡盼齊衝冠

NBA西岸決賽昨演第6戰，太陽此役全隊投射及3分命中率均逾五成，基斯保羅全場24投16中，3分更是8投7中，拿下平個人生涯季後賽新高的41分，末段更令敵將比維利一度失控，突然衝前從後將CP3推倒，最終比維利被判二級惡意犯規被逐離場。然而大局已定，太陽以130：103大勝快艇，場數贏4：2，取得隊史第3座西岸冠軍，相隔28年再闖總決賽。36歲的CP3征戰NBA長達16年，季後賽首圈受肩傷困擾，西岸決賽展開前又染疫，奇蹟趕及在上周六復出，亦極速重拾狀態，得以首嘗總決賽滋味。

力抗傷病 自言百感交集

這名控衛是役得分亦是繼名宿卡爾馬龍後，史上第二老單場季後賽最高得分球員，他表示：「太棒了，心情百感交集，很多美好的事情正在發生。我非常高興，但快艇也是我的家，我在那裏奮鬥了6年，這些球迷就像我的家人。」他今季與得分後衛戴雲布克卡擦出火花，賽後點名稱讚年輕12歲的後輩：「他是我來到太陽的原因之一，沒有他，我們沒法成就這件事，但任務未結束，我們會全力衝擊總冠軍。」

字母哥左膝無大礙 今難望復出

中國男籃東奧外負加國 與希臘爭晉級

而密爾沃基公鹿球星「字母哥」安迪度高安普左膝受傷，昨經檢查後證實並無結構性損傷，未有傷及十字韌帶。球隊於東岸決賽與阿特蘭大鷹隊打成場數2：2，但他今早難趕及在第5仗復出。

另外，中國男籃昨於加拿大出戰東京奧運終極外圍賽，首戰即以79：109慘負東道主，只能與希臘隊爭逐次名出線4強。達拉斯獨行俠球星盧卡當錫出戰拉脫維亞賽區，只為斯洛文尼亞隊上陣17分鐘，便攻入13分、9次助攻及6個籃板，領軍以118：68大炒安哥拉隊，在小組先拔頭籌。