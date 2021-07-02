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2021年7月2日星期五
愉園宣布棄戰港超 新季或餘7隊角逐
比利時殘陣鬥意軍堪憂 夏薩特迪布尼缺操料避戰 佐真奴籲鬥世界第1勿犯錯
瑞士缺沙加 施費洛域勢空襲狂牛
曼聯7.86億購辛祖 簽約5年周薪270萬 傳欲穿7號
今日賽程：
美斯回復自由身 傳曼城PSG力斟
體壇快訊：基蓮溫網次圈爆冷出局
堅持16年 CP3首闖總決 36歲轟41分寫里程碑 讚布克卡盼齊衝冠
東京再爆疫 或東奧前頒緊急事態
競走港將程小雅勢以排名入奧
今日賽程：
【明報專訊】瑞士vs.西班牙（明晨00：00）
比利時vs.意大利（明晨03：00）
now616/618台直播
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