比利時殘陣鬥意軍堪憂 夏薩特迪布尼缺操料避戰 佐真奴籲鬥世界第1勿犯錯

比利時隊雖在16強淘汰衛冕之師葡萄牙隊，卻有夏薩特及迪布尼分別因觸傷腿筋和足踝退下火線。據比利時傳媒報道，兩球星昨未有練習，意味或無緣碰已連續31仗不敗的意大利隊，料恩歷克卡拉斯高及梅頓斯有望伙拍盧卡古攻堅，效力拿玻里的梅頓斯說：「我在意大利生活了8年，了解他們的球員，能與對方對陣是特別的。人們認為他們不擅進攻，但他們已展示這能力。」教練馬天尼斯亦提醒麾下：「對手將會由開賽第1秒便進攻，而且組織力很強。」

梅頓斯籲忌意軍攻力

杜根：最難應付的對手

上仗射破葡萄牙隊大門的杜根夏薩特則說：「今屆比賽開始以來，意大利隊是己隊最難應付的對手。他們走勢強勁，但這正是我們的最佳挑戰。」中場拍檔泰利文斯卻指出，此役能控制中場的一方有望晉級4強，與他在中場逐鹿的勢是佐真奴費路。

佐真奴被隊友前鋒恩斯治尼稱讚可奪金球獎，但他稱：「我的優先考慮是團隊，與隊友一起祝捷，這比獨自慶祝更加美麗。」他稱在淘汰賽不容許有任何犯錯，而且須拚盡作賽，「我們一定會尊重世界排名第1的比利時隊，但任何球隊都有弱點」。

干地獻計兩路側擊可制勝

佐真奴已被干地視為過關的關鍵棋子，這意大利隊前帥更向現任教練文仙尼獻計：「比利時隊上仗攻守方面都欠說服力。我們可以利用兩路側擊創造力，為他們的後防製造麻煩。」換言之，恩斯治尼、費達歷高基艾沙、尼高路巴列拿，甚至左閘史賓亞蘇拿，都或成為比利時隊後防的心腹之患。

然而，中場馬迪奧比辛拿忌憚盧卡古，稱這名帶領國際米蘭重奪意甲冠軍的功臣，每每令對手需動用3名敵衛防範。兩軍過去41年三度在歐國盃交鋒，1980年打和0：0，之後意軍在2000和2016年同樣贏2：0。