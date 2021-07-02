愉園宣布棄戰港超 新季或餘7隊角逐

傳欠薪逾半年 風波不絕將帥曾涉歧視

前景未明 球員已完約可自由轉會

這支外號「快活谷」的本地老牌球會於1950年成立，曾六奪頂級聯賽冠軍，2019/20年球季以港甲冠軍身分升超，首季遇上4隊退出復賽，終以第6名完成；然而踏入港超第二季，愉園傳出職球員欠薪至少半年，更被揭發欠交球員保險費及續戰菁英盃等爭議，教練鮑家耀及球員林衍廷亦分別涉言論歧視及性騷擾女球證羅碧芝，被罰停賽10場。愉園最後在港超護級組排包尾，完季後已屢傳不會續戰港超。愉園發聲明表示，遺憾未能在頂級聯賽繼續努力，感謝過去兩季曾鼎力相助的人，以及一直入場支持的球迷。

愉園總監潘文迪表示，球會作出這決定不易：「今季發生很多事，但球員到最後一場依然很努力，球會到最後一刻仍想留在港超，但受疫情等各方面影響，無奈做出這決定。雖是艱難一季，但球會給予不少青年球員機會，因而獲友會賞識，算是達標，希望將來在合適時機再戰。」他補充，所有球員已於前日完約，可以自由轉會，部分已覓得新東家，並會助部分小將落班，又強調足球部班主陳志實承諾支付欠薪，但問題仍在解決中。

球隊自降甲組還是散班，潘文迪稱會跟足總及愉園體育會交代情况及討論，才知道下季去向。愉園隊長盧斯安奴昨落實加盟冠忠南區，年輕中堅葉卓文早前亦被指將轉投晉峰。足總主席貝鈞奇表示疫情重創各行業經濟，要面對現實，並透露足總本月內將再開會商討新季安排。

東方換血10人離隊 盧比度「坐正」

另外，東方龍獅落實由盧比度「坐正」任主教練，同時宣布10名職球員約滿離隊，包括翟廷峯、鄭璟昊、杜度、鄭子森、奧利華、利馬及曾文輝等。