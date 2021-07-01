傑志挫廣州隊鞏次名 丹恩建功續寫紀錄 港球會亞冠首勝中超隊

傑志昨仗正選跟此前兩仗只有3個變動，在隊長黃洋累積黃牌停賽下，改由22歲的何振廷坐鎮中場。後衛唐建文及翼鋒畢頓亦獲正選，前線續以丹恩奴域及安永佳掛帥。面對兩連敗兼0入球、用上6名後衛的廣州隊「青年軍」，傑志較前兩仗壓得前，早段多次左路傳中，西班牙籍外援中場巴爾拿一次角球後上起腳，僅被對方門將拍出界。何振廷及後有數次攻門未中目標。36分鐘，安永佳左路突破，丹恩奴域入禁區時被對手勾跌，傑志獲12碼。「黑山伊巴」操刀中鵠，再刷新亞冠個人入球紀錄。

爭頂贏九成 廣州隊僅1射門

由於東亞區5組只有3支最佳次名可出線8強，半場僅領先1球的傑志，力爭得失球差下續施壓。安永佳接應左路角球，頭槌被護空門後引發一輪混戰，韓籍後衛朴俊炯的起腳中楣彈出。鞠盈智、羅梓駿及陳晉一先後入替，但傑志未再有斬獲，只勝1：0。值得一提的是傑志是役僅曾被廣州隊起腳射門一次，爭頂成功率亦達九成。東方龍獅及傑志此前參與亞冠分組賽，4鬥中超球隊均全敗，昨仗是港超隊在亞冠首勝中超隊。傑志下仗於周六晚再鬥廣州隊。

櫻花遣副選逼和泰港

至於同組榜首大阪櫻花昨輪換10人，39歲老將大久保嘉人為首的一眾副選攻門欠準，更因門將松井謙彌判斷失誤，被泰港後衛柏干比柏克80碼長傳彈地後笠死。清武弘嗣等下半場入替，終櫻花憑他助攻予坂元達裕扳平1：1完場。

另外，I組的北京國安0：7不敵日職盟主川崎前鋒，創下中超隊亞冠最大敗仗而受輿論批評。同組韓職代表FC大邱亦淨勝菲律賓的FC聯合城7球。