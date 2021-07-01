細威溫網傷退灑淚 23年首無緣次圈 24貫夢未圓

疑場濕滑倒 梅利費達拿批草地跣

6號種子的細威迎戰世界排名100位的白俄籍球手莎絲洛域，首盤領先局數3：1時滑倒受傷，經治理後雖堅持繼續作賽，但最終仍難敵傷勢中途退賽。細威揮手向球迷道別時不禁落淚，其後在Instagram交代右腳受傷，慨嘆「心碎」。她自1998年首戰溫網，最差戰績為第3圈止步，此前唯一在大滿貫首圈下馬，則是2012年的法國公開賽。3個月後將滿40歲的細威，追平女單大滿貫紀錄的心願再落空，外界關注她有否計劃掛拍。

37歲台名將盧彥勳告別職業賽

較先在中央球場作賽的「瑞士天王」費達拿，藉對手曼拿連奴退賽驚險過關。曼拿連奴同樣滑倒受傷，費達拿表示：「（場地）確實太滑，必須非常小心地移動。」前晚過關的東道主梅利亦稱：「對莎蓮娜來說很殘忍，中央球場極度濕滑。」賽會發聲明回應，指首兩圈草地較滑屬常態，隨着比賽繼續，情况將日漸改善。

而女單5號種子安祖絲古則以6：2、6：1不敵法籍球手歌妮，生涯仍未突破溫網首圈。至於37歲中華台北名將盧彥勳男單首圈止步，20年職業生涯畫上句號，將在下月第五度征奧後掛拍。