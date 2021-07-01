三獅挫德國 昂首闖8強 卡尼開齋取46年主場首勝 路維15年領軍告終

英格蘭隊翼鋒史達寧於75分鐘取得今屆歐國盃個人第3球進帳。他其後在81分鐘回傳失誤，但德國隊攻擊手湯馬士梅拿最終單刀射斜。86分鐘，英軍箭頭哈利卡尼頂入開齋，最終鎖定2：0勝局，自1975年的友賽後首在主場擊退德國隊，並繼1966年世界盃決賽後，再於國際大賽淘汰賽階段挫對方，亦破天荒在歐國盃淘汰賽階段的法定時間90分鐘過關。

修夫基：信三獅入決賽是蠢材

修夫基說：「英軍此役表現很好，但下仗落敗便等於一場空。相信己隊可入決賽的都是蠢材。」英軍若闖4強，對手會是丹麥隊或分組賽手下敗將捷克隊。他又回應自己在1996年歐國盃4強「宴客」，導致英軍不敵德國隊的往事：「我無法改變歷史，它總令人傷心。今（昨）天已成為一個值得紀念的日子。這感覺實在特別。」隊長卡尼則說：「盼下場由羅馬凱旋，然後在溫布萊球場連踢4強和決賽，希望我的入球能接連出現。」

路維嘆麾下失機 紐亞：悲情結局

將掛冠由費歷克接任的路維說：「被淘汰令人哀傷。我們對今屆期望甚高，但始終入球機會來到時，便須好好把握。梅拿及華拿錯過了入球。球隊這情况下出局是苦澀的。」他於2006年世界盃後接掌德國隊，2010年世盃摘季，2014年更領軍勇奪冠軍；歐國盃最佳成績則為2008年的亞軍，2012和2016年也能躋身4強，但球隊近年表現下滑，於2018年世盃分組賽包尾出局，今屆歐國盃又在16強「畢業」，令門將紐亞慨嘆：「路維塑造了一個偉大的德國隊時代。這樣的結局是很悲傷。」總計路維領軍197次錄得124勝40和33負，勝率62.9%。

值得一提的是，今屆「死亡F組」4隊均行人止步，除小組出局的匈牙利隊外，德國隊、衛冕的葡萄牙隊，及上屆世盃冠軍法國隊齊於16強出局。