港超冠軍傑志今晚在泰國出戰亞冠J組第3仗，面對全屬青年軍的中超球隊廣州隊。「藍鳥」料作部分輪換，22歲中場何振廷預計因隊長黃洋停賽，再有機會上陣。他出發前獲唐建文及鞠盈智等前輩分享亞冠經驗，期望做好本分協助爭分：「最緊要有信心同唔好驚。」

冀做好本分避免犯錯

朱志光：會作適當輪換

傑志首兩場亞冠1勝1負，今仗對手廣州隊則兩連敗，而且30人大軍全是U22及預備組球員。對手5個失球有4球來自高波，但傑志主教練朱志光表明不會改變踢法：「對手年輕有活力，面對頻密賽程體能恢復較快，但我們也有小將，會作適當輪換。」傑志首兩場正選陣容一樣，黃洋累積兩黃需停賽，料由今季漸多正選的何振廷取代。這名今季港超最佳青年球員上兩仗尾段後備入替，對在亞冠上陣感興奮：「感受到比賽節奏快港超很多，期望落場後做回本分，避免犯錯協助球隊爭分。」

39歲中鋒丹恩奴域刷新亞冠入球紀錄後，料續正選攻堅，他也稱勿輕敵：「廣州隊雖派年輕球員，但不代表會踢得輕鬆。」廣州隊21歲門將張健智表明會提防曾征戰中超兩季的丹恩奴域：「他一人就能改變比賽，我們有針對他的部署。」同組榜首大阪櫻花今晚鬥東道主泰港。

理文東方齊勝 分列首次名

另邊廂，亞協盃J組昨在港煞科，理文憑李康廉及基華尼頓梅開二度，以5：1大勝蒙古的220體育會，3戰全勝晉身跨區4強，賽事下周三抽籤。東方龍獅則以1：0小勝臺南市FC，取得次名完賽；兩支港超隊球員將開始14至21天隔離。