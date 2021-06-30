足總聘零球圈經驗管治總監

足總去年中被《審計報告》狠批管治不善，主席貝鈞奇、前行政總裁溫達倫、總幹事袁文川，以及原機構管治總監胡子慶，曾先後出席立法會帳目委員會聆訊，胡子慶期間被狠批失職，最終去年6月完約離任。足總上周五完成5名董事換屆選舉，貝鈞奇當日透露將有新任機構管治總監於日內上任，然而足總繼上月初在官方網頁低調發新聞稿，公布新任行政總裁為譚秋朗後，前日突然更新秘書處架構表，機構管治總監一欄顯示新名字為連𨯚君。

連同新CEO同樣未曾涉足體壇

新技術總監人選進入最後階段

足總主席貝鈞奇回覆本報查詢，表示足總被批評機構組織混亂，期望新任機構管治總監能完善足總管治，職位經遴選委員會挑選，經過多個程序，兩個月前從5名申請者中選出，強調過程嚴謹。就新任總監未有足球背景，貝鈞奇解釋：「上任機構總監（胡子慶）同樣沒有足球背景，這個職位更重要的是管理機構內部能力，足球專才可在足總其他職位發揮所長。連𨯚君畢業於港大法律，而且以其過去工作經驗，證明熟悉及具備機構管治能力。」

根據網上資料，連𨯚君畢業於香港大學法律學院，曾跟香港女高音江樺學唱歌，並於香港大會堂及聖約翰座堂以女高音身分表演。她在2007年跟友人合組公司推廣古典音樂，加入足總前於香港歌劇院任總經理，履歷跟譚秋朗一樣缺乏足球相關工作背景。此外，冰島籍的足總技術總監艾拿臣亦會於本月約滿離任，貝鈞奇透露，招聘新任技術總監進度已到尾聲，現已篩選出兩名應徵者，只待最後挑選階段。

（港超消息）