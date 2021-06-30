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2021年6月30日星期三
法國爆冷出局 麥巴比為宴客自責
西班牙淘汰克國闖8強 莫拉達關鍵球寫隊史
比利時雙星迪布尼夏薩特未癒 硬碰意軍或缺陣
美斯傳射居功兼破上陣紀錄 領阿根廷首名出線
拜登落實缺席東奧開幕 聖火傳遞擬移離公共道路
佐治轟41分領快艇續追太陽 傑特接掌獨行俠
梅利相隔3年再戰溫網 主場首圈過關感滿意
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傑志誓破廣州隊搶分
體壇快訊：環法再生意外 澳名將退賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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