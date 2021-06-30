法國爆冷出局 麥巴比為宴客自責 球王比利安慰接班人 外界看淡明年衛冕世盃

世界盃王者法國隊強勢出擊，面對僅憑小組最佳第3趕上16強尾班車的瑞士隊先失守，其後一度反超前，但末段10分鐘再失兩球，法定時間被逼和3：3。兩軍加時互無進帳，互射12碼首4輪全中，麥巴比射失第5輪，令法軍自2010年世界盃以來首次無緣國際大賽8強，近3次在大賽戰至加時亦悉數落敗。

今屆零入球獲將帥力撐

麥巴比3年前在世界盃決賽奠勝，當屆入4球並列射手榜次席，今屆歐國盃共14次起腳仍「食白果」，昨仗更6射0中，留下兩項暫時冠絕各隊的尷尬數據。這名年輕球星向球迷致歉，並自責道：「無比失落，我很想幫助球隊達成目標，但失敗了，今夜肯定難以入眠，但是這些起伏令我鍾愛足球。最重要的是，我們會以更強姿態面對下次挑戰。」麥巴比賽後似乎未釋懷，上代球王比利公開安慰這個「接班人」：「基利安，抬起頭！明天是新旅程的開端。」

法軍隊長洛里斯稱，互射12碼如買彩票，強調隊友之間沒有互相怪責：「球隊榮辱與共，我們全都要為出局負責。」他又表示，即使在此賽事走到盡頭，亦不代表放棄，必須消化教訓。這名34歲門神相隔9年，此役下半場再於國際賽撲出12碼，亦是繼巴夫斯後，法國隊17年來首人在大賽救出12碼。

《隊報》以「從高處墮落」形容此役，法軍名宿韋拉亦狠批：「一支糟糕的法國隊，既不團結，亦欠缺精神。踢得不像樣，固然不配晉級。」主帥迪甘斯表示，願意承擔所有指責，但拒談前途會否受影響；他尚餘一年半合約，明年將領軍力爭衛冕世界盃。

瑞士首闖8強 沙加飲可樂惹熱議

「黑馬」瑞士隊睽違67年再躋身大賽8強，香港時間周六凌晨將挑戰西班牙隊。中場格列沙加互射12碼前，被拍到飲贊助商汽水，與已出局的葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度行為大相逕庭，引起熱議。沙加賽後只稱：「對手有時太自信，但我們隊友之間說過，走到最後的會是我們。打入8強是瑞士隊的歷史，全賴大家的意志與決心。」至於法國隊前鋒奧士文尼迪比利早於次輪分組賽傷出，昨證實需養傷4個月，料10月底才能再為巴塞隆拿披甲。