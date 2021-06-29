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2021年6月29日星期二
三獅迎德國誓破宿命 麾下冀為修夫基雪前恥闖8強
葡軍負比利時衛冕夢碎 C朗無緣世界紀錄擲隊長臂章
荷蘭10人應戰不敵捷克 主帥法蘭迪保亞勢下台
佐高域溫網響頭炮 費達拿冀闖16強
森巴兵輪換遭逼和十連勝斷纜 厄軍不敗險闖8強
公鹿作客擒鷹場數反超 楊格遭球證攝腳傷足踝
港球員協會成立 非與球會對立 凝聚球圈解勞資糾紛
丹恩奴域冀續寫亞冠歷史 餘下4仗再爭入球 傑志憾負嘆難盡興
奧運快遞：美21歲新星締400米欄世績
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【明報專訊】（請看附圖）
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