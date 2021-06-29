丹恩奴域冀續寫亞冠歷史 餘下4仗再爭入球 傑志憾負嘆難盡興

39歲黑山籍中鋒丹恩奴域今屆亞冠為傑志上陣兩場入兩球，自2009年起12年來累積38個亞冠入球，終超越已退役的韓國名宿李同國，獨攬亞冠入球王紀錄，賽後獲亞洲足協發文祝賀。丹恩稱締造紀錄是難以置信，雖球隊落敗難言盡興，但樂見完場後櫻花球員興奮慶祝，而非神情輕鬆，引證傑志令對手踢得艱辛，並說：「我來到（傑志）就是證明，仍然可以比賽和入球。」

同樣39歲的傑志左閘丹尼，亦大讚丹恩頂級：「他在禁區內觸球就有90%機會入波，有他在陣也令對手更尊重傑志，因為一個犯錯就有機會給我們入球。」

理文東方亞協尾輪分途爭勝謝幕

另邊廂，理文及東方龍獅今晚8時在港舉行的亞協盃J組最後一輪分途出擊。理文已提早出線，令賽事成例行公事，但兩隊港超都期望以勝仗謝幕。理文於將軍澳運動場對榜尾的蒙古220體育會，主帥陳曉明稱會輪換，讓部分球員獲得首在亞協盃上陣的經驗。東方在香港大球場對臺南市FC，爭小組第2名完賽。