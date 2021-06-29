港球員協會成立 非與球會對立 凝聚球圈解勞資糾紛

香港職業足球員協會於今年3月中註冊，由一班本地現役或退役球員及業界人士共同成立，網頁提到期望保障及改善香港球員權益，如在集體談判提供諮詢及法律援助。「紅褲子」出身的陳志康，在兩年前上任足總董事時表明，期望成立球員工會，如今終實踐。他說：「協會雖然未能控制球圈不穩定因素，但當出現相關問題時，例如球員可申請協會款項應急，協會亦可協助球員在退役後轉型。」

陳志康牽頭 港超將帥響應

球員協會由陳志康及金偉明任聯合召集人，金偉明透露協會雖未正式成立，但初步不乏港超現役或退役球員和教練答應加入，如東方龍獅前女主帥陳婉婷、天水圍飛馬主帥郭嘉諾、港足代表黃洋、唐建文、葉鴻輝及已退役的陳肇麒等。

下月辦賽籌款 解球員燃眉之急

協會昨舉行記者會，宣布下月17至18日在全港4個運動場地與足總合辦全民足球挑戰賽籌款，有7個組別分5人及7人賽。金偉明透露，計劃籌得250萬元，包括賽事籌款及拍賣國際知名球星簽名球衣，全數款項將撥入香港國際社會服務社的「足球員抗疫基金」，讓受疫情影響的註冊職業球員各申請一次資助。

在港成立球員協會或工會，過去最大阻力是球會擔心造成負面形象，陳志康強調：「成立協會目的並非與球會搞對立，不會代球員向老闆爭取更高人工等。老闆也想球員有安穩情况替球會打工，協會可助球員改善與球會關係，球員遇上問題時也不至於無從入手。現先辦慈善賽，凝聚香港足球界。」

謝德謙喜見球員增發聲渠道

昨有份出席記者會的冠忠南區門將謝德謙表示，一直希望有球員協會：「我踢了這麼多年本地足球，看見球圈有很多勞資糾紛、散班、拖糧等，中間有很多問題，令球員要跟球會打官司，但缺乏渠道，球員永遠都是輸蝕一個，希望這協會可幫球員發聲，至少讓球員知道是有人撐。」