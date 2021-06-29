三獅迎德國誓破宿命 麾下冀為修夫基雪前恥闖8強

英格蘭隊在55年前於主場擊退西德隊首奪世界盃（見上表），卻至今未嘗揚威國際大賽，其間在1990、2010年世盃和1996年歐國盃受挫德國隊，其中修夫基於25年前，在英格蘭舉行的歐國盃的互射12碼中，更因「宴客」而導致球隊無緣首入決賽。他賽前說：「我不需對過去秘而不宣。歷史對這班球員並不打緊。這球隊過去數年取得不少好成績，已創造自己的歷史和故事。這就是他們應如何看待下仗的態度。」而取得球隊僅有兩個入球的翼鋒史達寧則承認：「我不理會過去，已發生的就是發生了，可以做的是活在當下。我並不在意有關德國隊的仇怨。」

英軍歷來淘汰賽90分鐘不勝

事實是在英軍過去9次歐國盃歷史中，未嘗在淘汰賽階段90分鐘內解決對手，唯一一次晉級是1996年的8強戰，但當年他們也只能在互射12碼氣走西班牙隊。修夫基鼓勵道：「今次正是相隔25年來，一個首次在淘汰賽擊敗對手的機會。」中場迪格蘭賴斯卻說：「我肯定修夫基想報復。他當年射失12碼，但包括我在內，每個人都會宴客，這就是足球。我希望能為他達成目標。」

科頓料任正選 梅拿勢復出

據報上場無緣對捷克隊的英軍攻擊手菲爾科頓，明晨勢復出伙拍史達寧及哈利卡尼攻堅，而早前因與染疫的蘇格蘭隊中場比利基莫亞，賽後有密切接觸的美臣蒙特及芝維爾則上陣成疑。德國隊則有自言足踝傷癒的湯馬士梅拿可以復出，與已入兩球的夏維斯，向以哈利馬古尼及史東斯為首的英軍後防施壓。英、德之戰的勝方，將與瑞典隊或烏克蘭隊爭入4強，後二者明晨將在格拉斯哥上演最後一場16強戰。

■今日賽程：英格蘭vs.德國（明晨00：00） 瑞典vs.烏克蘭（明晨03：00） now616/618台直播