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2021年6月28日星期一
克國鬥牛內憂外患 比列錫染疫缺陣 敵鋒奧莫勢當無間道
意軍加時挫奧闖8強 31仗不敗82年最佳
威爾斯慘負丹麥 巴利被問去向拂袖
今日賽程：
美洲盃賽場再捱批 巴西申請轉場踢8強
溫網開鑼 佐高域誓取20「貫」 費達拿蓄銳征戰
環法賽道舉牌釀骨牌式炒車 警緝車迷或判監
韋少史泰站輕鬆封王 拉開黑帝18分
體壇快訊：太陽西決3：1拋離快艇
傑志僅負櫻花續居次 丹恩奴域開紀錄 膺亞冠史上入球王
何詩蓓劍指東奧兩項自由泳決賽
東奧勢收緊防疫 同機現確診或全員隔離
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【明報專訊】（請看附圖）
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