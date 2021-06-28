何詩蓓劍指東奧兩項自由泳決賽

密大教練抵港助最後備戰

卓銘浩衝A標失利 征奧未絕望

東奧游泳資格期昨屆滿，男將何甄陶、女將何詩蓓及歐鎧淳已憑A標直入奧運，另有8人達B標，部分落實下月有份飛赴東京備戰接力賽。眾將昨在維園舉行長池分齡賽期間，分享征奧心情。入圍10公里公開水域的18歲男將方胤，則剛從葡萄牙凱旋，正隔離未現身。手握3項個人自由泳資格的何詩蓓，冀游進100米及200米自由泳決賽：「過去數年常出賽，習慣兼顧不同項目，希望奧運能用到這些經驗。」何詩蓓大學畢業後，仍隨密大教練Rick Bishop訓練；據悉他昨抵港，但未知到埗隔離安排。何詩蓓亦助港隊拿下3張女子接力賽入場券，她慶幸近期再有隊友取得B標，達到接力參賽最低門檻，包括何南慧昨以55.95秒達100米自由泳B標。

19歲男將卓銘浩爭上奧運尾班車則失利，於200米自由泳雖做出47.46秒的香港紀錄，但距直入東奧差0.44秒。國際泳聯確認各項A標及外卡泳手後，將分配餘下名額，料月底公布，已達4項B標的卓銘浩征奧未絕望。而林昭光相隔一周再破100米蝶泳香港紀錄，並以53.40秒達東奧B標；劉紹宇亦以26.00秒刷新塵封近6年的50米背泳香港紀錄。