克國鬥牛內憂外患 比列錫染疫缺陣 敵鋒奧莫勢當無間道

克羅地亞隊的3場分組賽依次是負英格蘭隊、打和捷克隊及擊敗蘇格蘭隊，整體而言狀態漸升，惟過去兩仗各入1球和獻助攻的32歲翼鋒比列錫，昨證實確診須隔離10日，意味將無緣鬥西班牙隊和出戰4強賽，惟球隊若闖決賽，這名國際米蘭球星仍有機會亮相溫布萊球場。其位置此役料由尼高拉華錫取代，伙拍般奴柏高域及列比錫攻堅，卡拉馬歷則作變陣之用，後場則有左閘波拿巴列錫因傷難披甲。

曾效克國班霸5年 奧莫知己知彼 籲防皇馬老臣莫迪歷

即使格仔兵陣前缺比列錫，西班牙國腳丹尼爾奧莫認為無損敵軍戰意。能司職中場或前鋒的奧莫曾於2015至2020年，效力克國班霸薩格勒布戴拿模。他說：「克羅地亞運動員一直在困難的情况下茁壯成長，在每項運動都非常有競爭力。他們總是雄心萬丈，能為國家付出一切，已在歐洲和其他體壇證明實力。」

奧莫又特別提及已效力皇家馬德里9年的克軍中場莫迪歷：「他就是對方的發動機、心臟和指揮家，所有攻勢都要經他策動，且克軍不僅只有他。」前年由皇馬轉會車路士的克軍中場高華錫則說：「西班牙隊了解我們是一支優秀球隊。縱使他們中場線人才濟濟，但我們有力與他們周旋。」「鬥牛軍」在分組賽首兩戰和波後壓力大增，但上仗5：0大破斯洛伐克隊，教練安歷基稱提升了麾下信心。

法國陷傷兵潮 鬥瑞士堪憂

同日世界盃冠軍法國隊亦於中立場遇瑞士隊，但湧現多員傷兵，除翼鋒奧士文尼迪比利上周已因膝傷退隊，後衛盧卡斯靴南迪斯、盧卡斯迪治尼、中場湯馬士林馬及前鋒馬古斯杜林均有傷，季尾受傷的中場拉比奧特未達最佳狀態，難怪敵衛列卡度洛迪古斯說：「什麼事都會在任何比賽發生，我們已準備就緒，將會悉力以赴，而且已練習射12碼，幾乎所有球員都能一針見血。」