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2021年6月27日星期日
意甲雙鋒領銜比葡戰 再與C朗較量 盧卡古自媲頂尖射手
荷蘭遇捷克爭連勝晉級 助教雲佬：不被看好利發揮
球員單膝跪被噓 溫布萊擬播音樂掩蓋
法拉19秒之差無緣四度征奧 1萬米未達標 三連霸夢碎
16歲鄭渝破何詩蓓女子400混港績
拜仁新季首擊迎慕軍 4日後決戰德超盃
足壇快遞：森巴兵迎厄軍勢輪換
傑志乘勇誓取櫻花 三射手同場交鋒 丹恩奴域追紀錄
理文兩連勝 亞協盃首名出線
次節廿比零攻勢奠勝 公鹿大勝鷹隊追平場數
體壇快訊：美國女排世界聯賽三連霸
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【明報專訊】（請看附圖）
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