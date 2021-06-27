傑志乘勇誓取櫻花 三射手同場交鋒 丹恩奴域追紀錄

泰港vs.廣州隊 / 大阪櫻花vs.傑志 now633台 下午18：00 / 晚上22：00直播

傑志在亞冠J組首仗旗開得勝，在雨戰兩球淨勝泰超季軍泰港，39歲黑山籍中鋒丹恩奴域建功「埋齋」後，在亞冠累積37個入球，與已掛靴的韓國名將李同國並列亞冠歷來入球最多球員。由於尚有5場分組賽，這名應屆香港足球先生勢再爭「士哥」獨攬紀錄。

上季日職殿軍大阪櫻花亦有一名39歲老將射手，就是日本前國腳大久保嘉人。這名曾為「藍武士」兩征世界盃的球星，於2013至15年連續3季勇奪日職神射手，今季時隔15年重返母會櫻花，開季5場入5球老而彌堅，累積190球是日職史上入球最多球員。本月初39歲生日的他，養傷逾三周後於上月底復出，上仗亞冠2：0輕取廣州隊於59分鐘後備入替。

重遇前隊友泰加特 朴俊炯籲提防

櫻花陣中還有今季加盟的阿當泰加特，曾為澳職及韓職神射手，他與丹恩奴域及傑志後衛朴俊炯，昔日在韓職隊水原藍翼做過一季隊友，3人有望今仗重遇。朴俊炯形容，該名28歲澳洲籍前鋒是擅把握機會攻門的「雙槍將」：「當年在操練我常有機會防守他，知道他的踢法和如何走位，的確是很難看管，我可能要更集中和用盡方法阻止他。」

朱志光或遣原班人馬應戰

傑志3年前亞冠在主場憑鄭展龍的絕殺，以1：0挫日職的柏雷素爾，取得香港球會亞冠首勝。當年陣中的烏拉圭隊名宿科蘭，曾先後效力櫻花及傑志，兩隊今晚碰頭，且看「藍鳥」可否再在日職隊取得甜頭。主教練朱志光稱，球隊不會再回味上場擊敗泰港，並暗示基本沿用上場陣容，不會作太大變動。